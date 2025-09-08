AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, ilçe ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

İlçe ziyaretleri kapsamında Yenifakılı ilçesini ziyaret eden Milletvekili Şahan, ilk olarak AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Teşkilat ziyaretinde Şahan’ı, Yenifakılı İlçe Başkanı Recep Karabulut, Yenifakılı İlçe Kadın Kolları Başkanı Medine Uyar, Yenifakılı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tamer İler ve teşkilat mensupları karşıladı.

Teşkilat binasında parti yönetimi ve vatandaşlarla bir araya gelen Şahan, vatandaşların taleplerini dinledi.

Parti yönetimi ve vatandaşlarla ilçe sorunlarını ve çözüm yollarını istişare ettiklerini dile getiren Şahan, “Birlik ve beraberlik içinde, Yenifakılı’mız için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.