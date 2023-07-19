TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan’ın Dilekçe Komisyon Sözcülüğüne seçildiğini söyleyerek açıklamada bulundu.

Komisyonu Başkanı Sunay Karamık açıklamasında, “Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Komisyon Sözcülüğüne seçilmiştir. Sayın Komisyon Üyeleri, seçilen sözcümüzün yeni görevi hayırlı ve uğurlu olsun, kendisine görevinde başarılar diliyorum. Ayrıca 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 3’üncü maddesi gereğince Dilekçe Komisyonu Sözcüsünün Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Komisyonun da sözcüsü olduğunu sizlere hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan