Tokat ziyaretine Zile ilçesinden başlayan Akgül, Zile Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yunus Canbay, yönetim kurulu üyeleri ve esnaf temsilcileri ile bir araya geldi. Esnafın talep ve beklentilerini dinleyen Akgül, “Orta Karadeniz’in şirin ili Tokat’a, Bozok Yaylası Yozgat’ımızın selamını getirdik” dedi.

Akgül, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Gürel, MHP Tokat Merkez İlçe Başkanı Murat Yücel ve Tokat Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan ile de bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, milletvekilleri ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Akgül, “Nerede bir ses var, orada biz varız. Nerede millet varsa, orada AK Parti var” ifadelerini kullandı.

Sulusaray ilçesinde cadde ve pazarda esnaf ile vatandaşları ziyaret eden Akgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

“Tevazu, samimiyet ve gayretle Sulusaraylı kardeşlerimizin gönüllerine hitap edeceğiz.” diyen Akgül, AK Parti Sulusaray İlçe Başkanı Mustafa Gülal ve teşkilat üyeleri ile buluştu.

Sulusaray’da Tunç Çağı’nda kurulan Sebastapolis Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Akgül, “Bu tarihi antik kentin turizme kazandırılması için çalışmalar son sürat ilerliyor. Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar” diye konuştu.

Akgül, program kapsamında Sulusaray Kaymakamı Safiye Orhan’ı da ziyaret ederek misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.