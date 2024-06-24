AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı tarafından “Her Kitap Bir Umut” kampanyası başlatıldı.

Yozgatlılardan destek isteyen Merkez İlçe Başkanı Muhammed Ali Gün, proje kapsamında toplanan kitapların ihtiyacı olan çocuklara ulaştıracaklarını söyledi.

Başkan Gün yaptığı açıklamada, “Kitap okumanın kişisel gelişime katkısı yadsınamaz gerçektir. İnsanlar kitap sayesinde, sosyal yaşam alanı dışına çıkabilecek, kitap sayesinde dış dünyaya açılabilecek ve farklı kültürleri bu sayede öğrenebilecektir. Memleketimizin eğitim konusunda gelişimi adına, geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim ve kişisel gelişimi konusunda en yüksek seviyelere taşıyabilmek adına bir sosyal sorumluluk projesi başlatmaya karar verdik. Kitaplığınızda fazla olan yada daha çok kişinin faydalanması adına kitaplarınızı AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı’na ulaştırabilirsiniz. Bizlerde sizler adına ihtiyacı olan çocuklarımıza ulaştıracağız. Bu hususta kitaplarınızı parti binamıza getirebilir yada teşkilatımızın sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Projemize yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.