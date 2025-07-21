AK Parti Yozgat İl Genel Meclis Üyesi Osman Biçer, İlçe Özel İdaresi ekiplerini ziyaret ederek yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında sahada görev yapan işçilere kolaylıklar dileyen Biçer, çalışanların özverili gayretlerinin takdire şayan olduğunu ifade etti.

Biçer, “Bu sıcak havalarda büyük emek sarf eden kardeşlerimize Rabbim güç, kuvvet versin; onları her türlü kazadan ve beladan korusun” dedi.

Yürütülen çalışmalarla bölge halkının ulaşım konforunun artırılması hedeflendiğini belirten Biçer, İl Özel İdaresi ekiplerinin kırsalda yol standartlarını yükseltmeye yönelik faaliyetlerinin yaz boyunca devam edeceğini söyledi.