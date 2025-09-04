AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları, Mevlid Kandili dolayısıyla Çapanoğlu Büyük Camii’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda, cami cemaatine kandil simidi ikram edildi. Gençlik kolları üyeleri, bu tür programların birlik ve beraberliğin pekişmesine katkı sunduğunu belirtti.

AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İbrahim Çelik, Mevlid Kandili’nin manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmanın huzurunu yaşadıklarını ifade ederek, “Rabbim, bu mübarek gecenin milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini nasip eylesin” temennisinde bulundu.