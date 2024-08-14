Parti binasından düzenlenen kutlamaya AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, İl Başkanı Çelebi Altuntaş, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, Kadın Kolları İl Başkan Erva Kevser Yurtlu, Gençlik Kolları İl Başkanı Mücahit Necmettin Doğan, Merkez İlçe Başkanı Muhammed Ali Gün ve partililer katıldı.

Burada bir açıklama yapan AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, “Biz büyük bir aileyiz, hep birlikte AK Parti'yiz. 14 Ağustos 2001 tarihinde Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" diyerek çıkmış olduğu kutlu yolda AK Parti'miz 23 yaşında. AK Parti Yozgat İl Teşkilatımızda AK Parti'mizin kuruluş yıldönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama programına katılarak; değerli dava ve yol arkadaşlarımızla bir araya geldik. Umudun adıdır AK Parti. İcraatın adıdır AK Parti. Geleceğin adıdır AK Parti. Birlik ve beraberlik içerisinde nice AK Yıllara” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Süleyman Şahan ise “AK Parti’nin kuruluş dönümünde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde millete hizmet yolunda aşkla ve özveriyle çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gelecek için aynı kararlılıkla, heyecanlı ve inançla çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte, daha aydınlık bir Türkiye için yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş yaptığı açıklamada şunları söyledi: “14 Ağustos 2001’de çıktığımız bu kutlu yolda, AK yıllarda milletimize hizmette 23 yılı geride bıraktık. Türkiye’nin kalkınması, refahı ve demokrasimizin güçlenmesi için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın Liderliğinde Nice yıllara! AK Partim.”