Toplantıya, il başkan yardımcıları ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda teşkilat çalışmaları, ilçelerde devam eden projeler, önümüzdeki döneme ilişkin programlar ve vatandaşlardan gelen talepler ele alındı.

İl Başkanı Hasan Kandemir, toplantının ardından yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarları döneminde Yozgat’a eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma kadar pek çok alanda yatırım yapıldığını belirtti.

Kandemir, “Şehir Hastanemiz, hızlı tren projemiz, üniversitemizin gelişimi, yeni bölünmüş yollarımız ve tarımsal desteklerimiz Yozgat’a kazandırdığımız önemli hizmetler arasındadır. Milletimizden aldığımız destekle bu yatırımların üzerine yenilerini eklemek için çalışıyoruz” dedi.

Kandemir, milletle olan gönül bağını güçlendirmenin en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayarak, “Yozgat’ımıza hizmet yolunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmek üzere istişarelerde bulunduk” ifadelerini kullandı.