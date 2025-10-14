AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından ekim ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, parti çalışmaları değerlendirilerek önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı.

Yozgat İl Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen programa, İl Başkanı Hasan Kandemir’in yanı sıra, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Toplantıda, son dönemde yürütülen saha çalışmaları, mahalle ve köy ziyaretleri, üye kayıt çalışmaları ile yerel yönetimlerde gerçekleştirilen hizmetler hakkında sunumlar yapıldı.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, teşkilat içi istişare ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Kandemir, “Parti çalışmalarımızı değerlendirdiğimiz, önümüzdeki döneme dair yol haritamızı belirlediğimiz bu verimli toplantıya tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte katılım sağladık. Birlik ve beraberlik içerisinde, şehrimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Kandemir, yeni dönemde sahada daha aktif olacaklarını, vatandaşla birebir temasın artarak süreceğini belirtti.

AK Parti teşkilatlarının her kademede güçlü bir iletişim ağı oluşturduğunu ifade eden Kandemir, “Teşkilatlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Amacımız, hemşehrilerimizin beklentilerine en iyi şekilde cevap vermek ve Yozgat’a hizmet üretmeye devam etmektir” diye konuştu.