Kandemir, 3 Kasım 2002 seçimlerinin, milletin iradesinin güçlü bir şekilde tecelli ettiği tarih olarak siyasi hafızada yerini aldığını ifade etti.

“23 Yıldır Hizmet Yolundayız”

Açıklamasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde geçen 23 yılın, Türkiye’nin her alanda dönüşüm yaşadığı bir dönem olduğunu vurgulayan Kandemir, “Bu süreçte milletimizin duasını, desteğini ve güvenini kazanarak demokraside, kalkınmada ve Türkiye Yüzyılı vizyonunda tarihi adımlar atıldı” dedi.

“Türkiye, Güvenilir Bir Ülke Hâline Geldi”

Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı liderliğiyle Türkiye’nin büyüyen, güçlenen, uluslararası alanda söz sahibi bir ülke hâline geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Son 23 yılda Türkiye, eser ve hizmet siyasetiyle anılan, kriz çözümlerinde güvenilir bir adres hâline gelmiştir. Milletimizle kurulan güçlü bağ, her seçimde sandıkta yeniden teyit edilmiştir.”

“Söz ve Karar Milletindir”

Açıklamasında 3 Kasım’ın anlamına da değinen Kandemir, “Bu tarih, milletin iradesinin vesayet tehditlerine ve dış müdahalelere karşı galip geldiği bir gündür. 3 Kasım’da ‘Söz ve karar milletindir’ diyerek çıkılan yolda, AK Parti milletimize layık olmanın mücadelesini vermiştir” ifadelerini kullandı.

“Kararlılıkla İlerliyoruz”

Kandemir, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla adaletin, kalkınmanın ve istikrarın teminatı olmaya devam edeceklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bölgesel ve küresel barış için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu başarı, her defasında sandıkta tecelli eden milli iradenin eseridir. Eserin sahibi aziz milletimizdir. Milli iradeye selam olsun, 3 Kasım bir kere daha milletimize kutlu olsun.”