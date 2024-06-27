Bu kutsal değerleri koruma ve yüceltme çabalarının kendileri için öncelikli hedefler olduğunu belirten Altuntaş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'i mecliste ziyaret etti ve Türk Bayrağı hediye etti.

İl Başkanı Altuntaş, ziyarette yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman vurguladığı vatan, millet, devlet ve bayrak sevgisi bizim de birinci önceliğimizdir. Halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla çalışan Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve milletimize layık olma adına AK Parti Yozgat teşkilatları olarak yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda liderlerimiz, vatanımızın birliği ve bütünlüğü için Cumhur İttifakını kurarak Türkiye'mizi daha güçlü bir geleceğe taşımayı hedeflemişlerdir. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bu ittifakı kurarak ülkemizin birliğine en güzel mesajı vermişlerdir" dedi.

Altuntaş, liderlerinin belirlediği yolda ilerleyerek, Cumhur İttifakı çerçevesinde MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef'i ziyaret ettiklerini ve ülke menfaatleri doğrultusunda birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Türkiye'nin ve Yozgat'ın daha da güçlenmesi ve gelişmesi için verdikleri sözü tutacaklarını vurguladı.

Milletvekili Sedef ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhur İttifakı'nın önemini vurguladı ve Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde daha da ileriye gitmesi için ortak gayretlerin artarak devam edeceğini ifade etti.