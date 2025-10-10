AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Bu ateşkes, insanlığın vicdanına vurulan bir mühürdür” ifadesini kullandı.

Kandemir, Türkiye’nin ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın barış sürecinde aktif bir rol oynadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, birçok ülke lideriyle doğrudan temas kurduğunu hatırlatan Kandemir, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan, en başından itibaren hem sahada hem masada barışın mimarı olmuş, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dâhil birçok liderin sürece dâhil olmasını sağlamıştır. Trump’ın dahi yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katkısına vurgu yapması, bu başarının uluslararası alanda da takdir edildiğinin göstergesidir. Gazze’deki ateşkes anlaşmasının dört ana unsuru –ateşkesin sağlanması, esir değişimi, insani yardımların başlaması ve İsrail askerlerinin geri çekilmesi– Türkiye’nin aktif diplomatik çabalarıyla mümkün olmuştur. Cumhurbaşkanımızın ‘Bizim de aktif olarak katkı verdiğimiz anlaşmadan dolayı memnuniyet duyuyorum’ ifadeleri, Türkiye’nin sadece izleyen değil, yön veren bir ülke olduğunun altını çizmektedir. AK Parti Yozgat İl Başkanlığı olarak, bu tarihi gelişmeden büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyoruz. Barışa katkı veren tüm ülkelere canı gönülden teşekkür ediyor, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu süreçte tek yürek olan aziz milletimize minnettarlığımızı sunuyoruz” dedi.

Yozgat Halkına Teşekkür

Açıklamasında Yozgat halkına da teşekkür eden Kandemir, “Yozgat her zaman mazlumların yanında oldu. İki yıldır düzenlenen yürüyüşler, mitingler ve dualarla Gazze’nin sesi olduk” ifadelerini kullandı.

Kandemir, özellikle sivil toplum kuruluşları, sendikalar, gençlik ve kadın platformlarının Filistin için gösterdiği dayanışmayı “örnek bir duruş” olarak nitelendirdi.

“Türkiye Mazlumların Umudu Olmaya Devam Edecek”

Kandemir, Türkiye’nin hem diplomatik hem insani açıdan bu sürecin öncüsü olacağını belirterek, “Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla Türkiye, Gazze’nin yeniden imarında da aktif rol üstlenecek” dedi.

Kandemir, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Türkiye sadece bir ülke değil; mazlumların umudu, adaletin sesi olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Filistin’in sigortası olmaya devam edecektir.”