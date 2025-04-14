AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, 14-20 Nisan tarihleri arasında idrak edilen Şehitler Haftası vesilesiyle, vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti.

Kandemir, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu topraklar, uğruna can veren yiğitlerle vatandır" diyerek, şehitlerin aziz hatırasının her zaman kalplerde yaşayacağını vurguladı.

"Aziz milletimizin bekası, devletimizin bölünmez bütünlüğü ve ay yıldızlı bayrağımızın göklerde özgürce dalgalanması uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" diyen Kandemir, milletin tarih boyunca pek çok bedel ödediğini, yüreği imanla dolu evlatlarının vatan uğruna can verdiğini ifade etti.

Kandemir, “Her biri, bu toprağın sessiz kahramanlarıdır. Onların aziz hatırası daima kalbimizde yaşayacak; emanet ettikleri kutsal değerleri, vazgeçilmez bir sorumluluk olarak taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Açıklamasında AK Parti olarak şehitlerin uğruna can verdiği değerlere sahip çıkma kararlılıklarını yineleyen Kandemir, "Ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Kandemir, kahraman gazilere sağlık ve huzur dolu bir ömür temennisinde bulundu.

Kandemir, "Aziz şehitlerimizin mekânları cennet, ruhları şâd olsun. Vatan sizlere minnettardır" dedi.