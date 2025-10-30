Teşkilat üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, sahada yürütülen çalışmalar değerlendirildi, yeni dönem planlamaları yapıldı ve Yozgatlı gençlere yönelik projeler masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İbrahim Çelik, teşkilatın enerjisi ve motivasyonunun yüksek olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Haftalık olağan toplantımızı büyük bir uyum ve heyecan içerisinde gerçekleştirdik. Gündemimizi masaya yatırarak, önümüzdeki süreçte atacağımız adımları istişare ettik. Birlik ve beraberlik içerisinde, gençlerimize dokunacak projelerimizi daha güçlü bir şekilde hayata geçirmek için çalışmalarımıza hız kazandırdık.”

Çelik, gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayarak, “Yozgat’ın gençliği bu ülkenin en büyük güvencesidir. Bizler de genç kardeşlerimize hem sosyal hem kültürel hem de siyasi alanda katkı sağlamak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Her gencimize ulaşmayı, onların fikirlerini dinlemeyi ve geleceğe birlikte yürümeyi hedefliyoruz” dedi.

Çelik, teşkilat çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini belirterek, “Gençlik Kolları olarak kapımız tüm genç kardeşlerimize açık. Birlik ve dayanışma içinde Yozgat’ımıza ve ülkemize katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.