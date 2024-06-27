AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Necmettin Doğan, Marmara Bölgesi İl Başkanları toplantısına katıldı.
AK Parti Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Yusuf İbiş’in başkanlığında Marmara Bölgesi İl Başkanları toplantısı Ankara’daki Genel Merkez’de gerçekleştirildi.
Toplantıya katılım sağlayan AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Necmettin Doğan yaptığı açıklamada, “Teşkilat Başkanımız Yusuf İbiş başkanlığında, Marmara Bölgesi İl Başkanları toplantımızı Genel Merkezimizde gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi