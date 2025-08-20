Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir ile birlikte basın mensuplarıyla bir araya gelerek Yozgat’ta bugüne kadar yapılan çalışmaları ve gelecek hedefleri konusunda açıklama yaptılar.

Basın toplantısına, Kadın Kolları Başkan Vekili Tuba Kara, Merkez İlçe Başkanı Muhammed Ali Gün, İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İbrahim Çelik, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal ve teşkilatı katılım sağladı.

TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, yerel basınla bir araya gelerek Yozgat şehri gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Basın mahsupları ile kahvaltıda buluşarak beraberlik vurgusu konuşması yapan Akgül, “Sizlerin de Yozgatlı olarak, öncelikle Yozgat'ın gelişmesine katkı sağlayacağınız inancıyla bir emekçi, basın emekçisi olarak Yozgat'ın gelişiminden fayda sağlayacağınızı düşünerek, el birliğiyle Yozgat’ta siyaset dışı neler yapabileceğimizi konuşmak için buradayız. Ama asıl amaç, Yozgat'ın menfaatine ve hepimizin menfaatine neler yapılabileceğini düşünmek. Dediğim gibi, burada demeç vermek için değil, sizinle birlikte olmak ve sohbet etmek için bulunuyoruz” dedi.

“Şehrin Gelişmesi İçin Neler Yapılabilir Onu Düşünüyoruz”

23 yıldır iktidarda olduklarını ve herkes için çalıştıklarını söyleyen, Yozgat için neler yapılacağını açıklayan Akgül, “Siyasetini geliştirebilmek ve iktidara gelebilmek için herkes çalışacaktır. Biz de iktidar partisiyiz 23 yıldır iktidardayız ve iktidarda kalabilmek için saha çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yozgat özelinde ise siyaseti bir tarafa bırakıp, şehrin gelişmesi için neler yapılabilir onu düşünüyoruz” ifadeleriyle açıkladı.

Yozgat’ta yapımı devam eden havaalanı çalışması hakkında açıklamalarda bulunan Akgül, “Havaalanı örneğin bu sene bitebilir veya şartlar uygun değilse iki sene sonra Hızlı tren projeleri de benzer şekilde planlandığı süreyi aşsa da tamamlanacak. Havaalanı gibi yatırımlar önemli ama tek çözüm değil. İllere yapılan yatırımlar, ekonomik kalkınmayı artıracak sanayi ve müteşebbis yatırımlar da gerektiriyor” şeklinde konuştu.

“Yozgat'ı Daha İleri Nasıl Götürürüz?”

Yozgat’ta istihdam konusu önemini vurgulayarak gelecekte olan projelerinde önemli katıların sağlatacağını ifade eden Akgül, “Yozgat’ta yapılan yatırımlar, havaalanı ve çevre yolu gibi projeler, kamulaştırma maliyetleri gibi engeller nedeniyle yavaş ilerliyor. Ancak projeler planlandığı şekilde tamamlandığında şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine ciddi katkı sağlayacak” diye açıkladı.

“Amacımız Siyaset Değil Şehrin Menfaatine Katkı Sağlamak”

“Önceliğimiz Yozgat’ın kalkınması olmalı. Benim en büyük hayalim Yozgat’a hizmet etmek. Bunun için buradayım” diyen Akgül “Yozgat’a hizmet etmek amacıyla buradayız. Amacımız siyaset değil şehrin menfaatine katkı sağlamak. Sizlerden gelen geri bildirimler ve samimiyetle hareket ederek, Yozgat için en doğru adımları atmayı sürdüreceğiz” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

“Çalışmalarımız Sürüyor”

Şahan ise hızlı tren seferlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Yozgat'ta vatandaşların ulaşım imkanlarının geliştirilmesi için çalışma yaptıklarını anlatan Şahan, hızlı tren sefer sayısının artırılması konusunu yakından takip ettiklerini vurguladı.