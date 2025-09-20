AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner, görevde bulunduğu il başkanlığından istifa etti.

Bülent Süner Kimdir?

Bülent Süner, 1970 yılında Tunceli’nin Pertek ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sağman Köyü İlkokulunda, lise öğrenimini Pertek İmam Hatip lisesinde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü ve Önlisans İlahiyat Programını bitirdi. Yüksek lisans eğitimini Munzur Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim dalında tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Taşra Teşkilatı’na memur olarak atandı ve taşra teşkilatının çeşitli kademelerinde görev yaptı. Tunceli’de Memur-Sen Konfederasyonu İl Temsilciliği, Diyanet-Sen İl Temsilciliği, İHH İnsani Yardım Vakfı İl Başkanlığı, İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanlığı, Cihannüma yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Ak Parti siyaset akademisini bitirdi. 2023 yılı itibariyle otuz üç yıllık devlet memurluğu sürecini tamamlayarak emekliye ayrıldı.

Arapça ve İngilizce dilbilgisine sahip olan Bülent Süner, Ak Parti Tunceli İl Başkanı olarak görev yapmaktaydı. 20 Eylül 2025 tarihinde istifa etmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Bülent Süner Neden İstifa Etti?

