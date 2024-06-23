AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan’ın da katıldığı AK Parti Yozgat ve ilçe teşkilatlarındaki bayramlaşma törenlerinde birlik beraberlik ve kardeşlik duygusu ön plana çıktı.

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİLER

AK Parti heyeti ilk olarak Yozgat merkezde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada partilileri ile bayramlaşan heyet, daha sonra vatandaşlarla bayramlaşarak sorunlarını dinleyip taleplerini aldı.

İLÇELER ZİYARET EDİLDİ

Ardından; Sarıkaya, Boğazlıyan, Yenifakılı, Şefaatli, Yerköy, Çandır, Çayıralan, Sorgun, Akdağmadeni, Kadışehri, Çekerek, Aydıncık ve Saraykent ilçelerine ziyaretler gerçekleştirildi.

Her ilçede halkın yoğun ilgisiyle karşılanan AK Parti heyeti, vatandaşların hem bayramını kutladı hem de yaşadıkları sıkıntıları dinleyerek çözüm için söz verdi.

İL BAŞKANI ALTUNTAŞ'TAN BİRLİK MESAJI

AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, yapılan ziyaretlerde birlik ve dayanışma mesajları verdi.

İl Başkanı Altuntaş, "Partimiz her zaman halkımızın yanında olmaya devam edecek, sorunlarınızı çözmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her zaman olduğu gibi bugünde Yozgat’ımız için gecesini gündüzüne katan değerli vekillerimiz ilimizin ağabeyi Sayın Abdulkadir Akgül ve genç dinamik vekilimiz Sayın Süleyman Şahan’la birlikte siz değerli hemşerilerimizle bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyiz. AK Parti teşkilatları olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, değerli vekillerimizle birlikte vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Yozgat’ımız AK Parti iktidarları döneminde en büyük hizmet ve tarihi yatırımlara kavuştu. Bu yatırımlardan Türkiye’de ilk kurulan Şehir Hastanesi Yozgat’ımızda hizmete açıldı. Yine Yerköy, Sorgun ve diğer ilçelerimizde modern devlet hastaneleri hizmet veriyor. Ulaşımda kara tren hayali kuran Yozgat’ımız hızlı trenle karadan, Yozgat havalimanı ile de havadan ulaşımda da çığır açtı. Cemil Ciçek Adalet Eğitim Merkezi, Diyanet Eğitim Merkezi, Adli Tıp Kurumu ve daha saymakla bitiremeyeceğiz yatırımlara AK Parti ile kavuştu. Elbette bu yatırımlara yenilerini eklemenin gayreti içerisinde Sayın Vekilimiz TESKOMB Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül ve şehrimiz için aktif bir şekilde gayret sarf eden Sayın Vekilimiz Süleyman Şahan ve tüm teşkilatlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şuan bütün Yozgat teşkilatlarımızda AK Partimizin iktidara geldiği 2002 ruhu hakim durumda. Bütün ilçe, belde teşkilatlarımızla tek vücut halinde birlik beraberlik içerisinde çalışma içerisindeyiz. Vatandaşlarımıza dün olduğu gibi bundan sonra da daha iyi hizmet adına canla başla çalışacağız” diye konuştu.

AK Parti heyeti Sarıkaya, Boğazlıyan, Yenifakılı, Şefaatli, Yerköy, Çandır, Çayıralan, Sorgun, Akdağmadeni, Kadışehri, Çekerek, Aydıncık ve Saraykent ilçelerine ziyaretler gerçekleştirerek partilileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.