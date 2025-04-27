AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Çolakoğlu’nun önderliğinde düzenlenen geniş katılımlı toplantıda, teşkilat yapısının güçlendirilmesi ve yerel sorunların çözümüne yönelik önemli adımlar atıldı.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Çolakoğlu’nun öncülüğünde Yozgat’ta düzenlenen geniş katılımlı teşkilat toplantısında birlik ve beraberlik mesajları verildi, teşkilat çalışmalarına yeni bir vizyon kazandırıldı.

Konya Milletvekili ve Yozgat İl Koordinatörü Mustafa Hakan Özer ile İl Başkanı Av. Hasan Kandemir'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, il yönetim kurulu üyeleri, il kadın ve gençlik kolları başkanları ile ilçe başkanları da katıldı.

Toplantıda, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri sahada karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini açık şekilde dile getirdi. Teşkilatın daha etkin çalışabilmesi adına yapılan öneriler not alınarak, çözüm odaklı bir yaklaşımla değerlendirildi ve Genel Merkez'e iletilmek üzere kayıt altına alındı.

Toplantıda konuşan Ahmet Çolakoğlu, teşkilatlara yeni bir soluk getirecek projeler üzerinde çalışıldığını belirtti. Yeni Ar-Ge çalışmaları, teşkilat eğitimleri ve sosyal medyanın daha etkin kullanımı gibi başlıklarda yenilikler yapılacağını kaydeden Çolakoğlu, birlik ruhunun sahadaki gücü artıracağına vurgu yaptı.

Seçim hazırlıklarının da gündeme geldiği toplantıda, seçimlere yönelik uzun vadeli planlamalar üzerinde duruldu. Seçim takviminin uzak olması, teşkilatlara yeniden yapılanma ve eksiklerini tamamlama fırsatı sundu. AK Parti Yozgat teşkilatının, sahadaki varlığını güçlendirmek amacıyla kadroları yapılandırma ve iç koordinasyonu artırma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İl Başkanı Av. Hasan Kandemir, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, bu buluşmanın sadece bir değerlendirme değil, aynı zamanda bir vizyon toplantısı olduğunu ifade ederek, “Ortak akıl, istişare ve dayanışma kültürüyle güçlenen teşkilat yapımızla Yozgat’a hizmet yolunda kararlılıkla ilerliyoruz.” dedi.

AK Parti Yozgat teşkilatının, yerel sorunlara çözüm üretme ve milletin emanetine sahip çıkma hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.