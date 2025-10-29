Toplantıda, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapılırken, gelecek döneme dair hedefler de paylaşıldı.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, Akdağmadeni İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptı. Kandemir, “Her adımımızda milletimizin güveni, her kararımızda hizmet anlayışımız var” dedi.

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Akdağmadeni İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya, İl Başkanı Hasan Kandemir’in yanı sıra il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Toplantıda, teşkilatın saha çalışmaları, yerel yönetim faaliyetleri ve 2025 yılı hedefleri masaya yatırıldı. Katılımcılar, ilçedeki sorunlar, yürütülen projeler ve vatandaşların beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Hasan Kandemir, AK Parti teşkilatlarının her zaman dayanışma, istişare ve kardeşlik ruhu içinde hareket ettiğini belirterek şunları söyledi: “Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla bir aradayız. Akdağmadeni’mizde teşkilatımızın tüm kademeleriyle istişarelerde bulunarak geleceğe dair hedeflerimizi paylaştık. Her adımımızda milletimizin güveni, her kararımızda hizmet anlayışımız var. Birlikte daha güçlü, birlikte daha büyük bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz.”

Kandemir, AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana milletle gönül bağı kurduğunu ifade ederek, “Milletimizin bize duyduğu güveni en kıymetli emanet olarak görüyoruz. Bizim siyaset anlayışımızda merkezde daima insan vardır. Bu anlayışla her ilçemizde, her mahallemizde vatandaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin her alanda büyük bir dönüşüm yaşadığını vurgulayan Kandemir, “Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, güçlü bir ekonomi, üretken bir toplum ve yerli-milli bir kalkınma hedefiyle çalışıyoruz. Bu vizyonu Yozgat’ın her ilçesinde, her köyünde yaşatmak için sahadayız” diye konuştu.

İl Başkanı Kandemir, danışma meclisi toplantılarının parti teşkilatlarını güçlendirdiğini belirterek, “İstişare bizim geleneğimizdir. Bu toplantılar, hem teşkilatlarımızın motivasyonunu artırıyor hem de sahadan gelen taleplerin çözümüne katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda partililer, “Birlikte daha güçlü, birlikte daha büyük bir Türkiye” mesajı vererek dayanışma vurgusunu yineledi.