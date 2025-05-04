AK Parti Şefaatli İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen haftalık olağan İlçe Yürütme ve Yönetim Kurulu toplantısı, İl Kadın Kolları Koordinatör Başkan Yardımcısı Zeynep Eriş Özdemir’in katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya, Şefaatli İlçe Kadın Kolları Başkanı Neslihan Güneş’in öncülüğünde katılım sağlanırken, toplantının ana gündemini ilçe teşkilatının sahada yürüttüğü çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler oluşturdu.

AK Parti Yozgat İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplantının oldukça verimli geçtiği belirtilerek, “Şefaatli İlçe Kadın Kolları teşkilatımızla gerçekleştirdiğimiz çevrim içi toplantıda, sahada yapılan çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi. Ayrıca, ilerleyen süreçte uygulanması planlanan projeler üzerinde istişarelerde bulunuldu. Samimi sohbetleri ve güler yüzlü ev sahipliğiyle toplantıya değer katan Şefaatli İlçe Kadın Kolları Başkanımız Sayın Neslihan Güneş’e teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz” denildi.

AK Parti teşkilatları, yerel düzeyde kadın kolları aracılığıyla sahadaki etkinliğini sürdürmeye devam ederken, Şefaatli’de gerçekleştirilen bu toplantının da teşkilatın motivasyonuna katkı sağladığı kaydedildi.