AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş’ın sürpriz istifası, siyasi kulisleri hareketlendirdi.

Selman Altaş Kimdir?

AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, sürpriz bir kararla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Selman Altaş Neden İstifa Etti?

AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan görüşme sonrasında telefon üzerinden istifası talep edilen Selman Altaş, gece saatlerinde sosyal medya ve basın aracılığıyla istifa kararını duyurdu.

Altaş yaptığı açıklamada, "11 Nisan 2023 tarihinde büyük bir onur ve gururla devraldığım AK Parti Ordu İl Başkanlığı görevimden, bugün itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum" ifadelerini kullandı.