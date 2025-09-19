Mustafa Özdemir Kimdir?

1990 yılında Niğde’de dünyaya gelen Mustafa Özdemir, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Avukatlık mesleğine 2014 yılında adım atan Özdemir, aynı zamanda arabuluculuk yetkisine de sahiptir.

Siyasi kariyerine AK Parti Gençlik Kolları’nda başlayan Özdemir, 2015 yılında Niğde İl Gençlik Kolları Başkanı olarak göreve geldi. 2021 yılında yapılan Niğde İl Kongresi sonrası İl Disiplin Kurulu Başkanı olarak seçilen Özdemir, 2023 yılında milletvekili aday adayı olmuştu.

Aktif siyasi yaşamının yanı sıra Niğde Belediyesi Meclis Üyeliği, OSB Denetim Komisyonu üyeliği ve çeşitli idari görevlerde de bulunan Özdemir, son olarak AK Parti Niğde İl Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Mustafa Özdemir Neden İstifa Etti?

Son iki günde üst üste gelen istifa açıklamalarıyla AK Parti’de dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Muğla, Elazığ ve Adıyaman’ın ardından bugün Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir de partisindeki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdemir, istifasının hem kendi isteği hem de genel merkezin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini belirtti. Açıklamasında “Bu bir veda değil, bir bayrak değişimidir” ifadesini kullanan Özdemir, partiye bağlılığını sürdüreceğinin altını çizdi.

“Bu görevi büyük bir onurla yürüttüm. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde partimizin vizyonuna uygun şekilde hizmet etmeye gayret ettim. Görev sürem boyunca teşkilatımızla birlikte sahada aktif bir şekilde çalıştık. Bundan sonraki süreçte de partimin neferi olarak mücadeleye devam edeceğim,” dedi.

Bugün istifasını duyuran bir diğer isim ise AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan oldu. Kablan da görevden ayrıldığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Açıklamasında, "Makamlar gelip geçicidir, asıl olan millete hizmettir" diyerek partiye olan bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Dün ise AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin ve Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım görevlerini bıraktıklarını duyurmuştu. Özellikle Elazığ İl Başkanı Yıldırım’ın istifası, oğluna ait olduğu öne sürülen ve uyuşturucu madde kullanırken kaydedilmiş bir videonun sosyal medyada yayılmasının ardından geldi. Yıldırım, videonun şantaj amaçlı servis edildiğini ve oğlunun bir komploya kurban gittiğini savundu.