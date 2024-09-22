Ziyaret, yerel sorunlar ve kentteki beklentilerin ele alındığı verimli bir görüşme olarak değerlendirildi.

Başkan Arslan, ziyareti ve yapılan görüşmeleri şu sözlerle aktardı: “AK Parti Yozgat Milletvekillerimiz Sayın Abdülkadir Akgül ve Süleyman Şahan, İl Başkanı Çelebi Altuntaş ile birlikte belediyemizi ziyaret ettiler. Yozgat'a dair sorun ve beklentileri birlikte değerlendirdik.”

Görüşmede, Yozgat'ın mevcut sorunlarına yönelik çözüm önerileri tartışılırken, yerel yönetim ile merkezi hükümet arasındaki iş birliğinin önemine de vurgu yapıldı.

Milletvekilleri, Yozgat’ın kalkınması için gereken desteklerin sağlanacağına dair söz verdiler.

Ziyaret, yerel idare ile siyasi temsilcilerin birlikte hareket etmesi gerektiğine dair bir örnek teşkil ederken, Yozgat'ın gelişimi için atılacak adımların belirlenmesinde önemli bir adım olarak kaydedildi.