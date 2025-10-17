AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı makamında ziyaret ederek, Yozgat’a yönelik enerji ve altyapı projelerini görüştü.

Ziyarette, Yozgat genelinde doğalgaz çalışmaları, bitüm yatırımları ve enerji altyapısı başta olmak üzere çok sayıda proje ve talepler detaylı bir şekilde ele alındı.

Milletvekilleri, Bakan Bayraktar’a ilimizin öncelikli ihtiyaçları ve projeleri hakkında bilgi vererek, yatırımların desteklenmesi ve hızlandırılması için talepte bulundu.

Görüşmede, Yozgat’ın enerji altyapısının güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak projeler üzerine verimli istişareler yapıldı.

Milletvekilli Abdulkadir Akgül, Bakan Bayraktar’ın projelere verdiği önemi ve Yozgat’a olan ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Akgül, “Yiğitler Şehri Yozgat’ımıza ilgi, alaka ve desteklerinden dolayı değerli Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Görüşmelerimizde, ilimizin öncelikli projeleri için gerekli adımların atılması konusunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar da yaptığı değerlendirmede, Yozgat’ın enerji ve altyapı alanındaki projelerinin önemine dikkat çekerek, yatırımların hızlandırılması ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması konusunda gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

Milletvekili Şahan ise “Yozgat Milletvekilimiz ve TESKOMB Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'ı ziyaret ettik. Misafirperverlikleri için Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.