AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, son dönemde yaptığı açıklamalarla kamuoyunun dikkatini çekiyor. Diyarbakır'da yaşanan Narin olayına ilişkin değerlendirmeleriyle gündeme gelen Ensarioğlu'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Galip Ensarioğlu kimdir? İşte detaylar…

GALİP ENSARİOĞLU'NUN HAYATI VE KARİYERİ

1 Ekim 1966'da Diyarbakır'da doğan Galip Ensarioğlu, iş dünyası ve siyaset sahnesinde önemli roller üstlenmiştir. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümü ile Dicle Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Programından mezun olan Ensarioğlu, çeşitli sektörlerde iş hayatına atılmıştır. Gıda toptancılığı, inşaat müteahhitliği ve özel hastane işletmeciliği gibi birçok alanda faaliyet gösteren Ensarioğlu, aynı zamanda Diyarbakır’ın önde gelen sivil toplum kuruluşlarının kurucuları arasında yer almıştır.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Ensarioğlu, 1993-2009 yılları arasında Doğruyol Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı yapmıştır.

SİYASİ KARİYERİ

Ensarioğlu, 2011 yılında AK Parti'den Diyarbakır Milletvekili seçilerek TBMM’ye girmiştir. 24., 26. ve 28. dönemlerde Diyarbakır'ı temsil eden Ensarioğlu, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyeliği de yapmıştır. Son olarak TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı görevine seçilen Ensarioğlu, Türkiye'nin çevre ve şehircilik politikalarının oluşturulmasında aktif rol almaktadır.

KİŞİSEL HAYATI

Kürtçe ve Zazaca dillerine hakim olan Galip Ensarioğlu, orta seviyede İngilizce bilmektedir. Evli ve dört çocuk babası olan Ensarioğlu, hem iş dünyasında hem de siyasetteki etkinliği ile tanınmaktadır.