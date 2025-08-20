AK Parti Heyetinden Ziyaret

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Yozgat AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yakup Başol ve Göynücek İl Genel Meclis Üyesi Bekir Yıldız, Aydıncık’ta kurum ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında heyet, ilçedeki kamu kurumları ve hizmet birimlerini gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe halkının taleplerini ve ihtiyaçlarını yerinde inceleyen heyet, belediye başkanlığı, muhtarlıklar ve diğer kamu birimleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Heyet, Aydıncık’taki sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek ilçenin sosyal ve ekonomik gelişimi, yerel projeler ve ortak çalışma imkanları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerde, STK’ların yerel kalkınmadaki rolü ve iş birliğinin önemi vurgulandı.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, ilçeye yapılan ve planlanan yatırımların hızlandırılması, kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve halkın taleplerinin dikkate alınmasının önemine değindi.

Tekçam, AK Parti heyetine ziyaretleri ve ilçeye gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.