Yozgat’ta hafta içi düzenlenen görkemli düğün töreniyle Zeynep Köse ile Uğur Ekici hayatlarını birleştirdi. Düğün, Yozgat Belediyesi Nohutlu Tepesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşti.

AK PARTİ YOZGAT TEŞKİLATINDAN KATILIM

Gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sema Nur Koçaker’in kuzeni olan Zeynep Köse ile Uğur Ekici’nin düğününe AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir başta olmak üzere parti yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

MUTLULUKLAR DİLEDİLER

AK Parti’nin emektar isimlerinden Celal Köse’nin kızı olan Zeynep Köse’nin bu özel gününde partililer de çifti yalnız bırakmadı. İl Başkanı Hasan Kandemir, düğün töreninde genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.