AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir ve İl Yönetim Kurulu üyeleri, sözleşmesi yenilenen Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Özgür Fırat ile göreve yeni atanan Hastane Müdürü Sencer Çiçek’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan İl Başkanı Kandemir, yeni dönemde Başhekim Fırat ve Müdür Çiçek’e başarılar dileyerek, şehrin ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin daha da güçleneceğine inandıklarını söyledi.

Kandemir, "AK Parti olarak milletimiz için çalışmaya, sağlık alanındaki kaliteyi artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

BAŞHEKİM BAŞER’E ZİYARET

AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir ve beraberindeki İl Yönetim Kurulu üyeleri, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Op. Dr. Murat Başer’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette Başer’e yeni görevinde başarılar dileyen Kandemir, atamanın Yozgat’a ve sağlık camiasına hayırlı olmasını temenni etti.