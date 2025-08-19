AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Yozgat’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Uygur, Devlet Su İşleri (DSİ) 123. Şube Müdürü Nurettin Şenol’u ziyaret ederek devam eden projeler ve yeni yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu.

Uygur, Alparslan Türkeş Huzurevi’ni ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldi ve “Hayat tecrübeleri, geçmişle bugünü birleştirerek geleceğimizi şekillendirmemizde büyük rol oynuyor. Tüm büyüklerimize sağlık, huzur ve afiyet diliyorum” dedi.

Ayrıca Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat Şubesi’ni ziyaret eden Uygur, girişimcilerle bir araya gelerek şehirdeki tarım ve kırsal kalkınma projelerini değerlendirdi. Uygur, girişimcilerin azmi ve çalışkanlığının Türkiye Yüzyılı vizyonunda tarım ve kırsal kalkınmanın gelişiminin en açık göstergesi olduğunu ifade etti.