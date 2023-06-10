Ak Parti İl Yönetimi ve tüm belediye başkanları tarafından kapıda karşılanan Yusuf Ziya Yılmaz, yaptığı açıklama ile yerel seçimlere ne kadar önem verdiklerini gözler önüne serdi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için koşmaya başladıklarını belirterek, “AK Parti’nin önündeki en önemli mücadelesi 2024 Mart ayında olacak yerel seçimler olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirilen AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, memleketi Samsun’da partisinin il teşkilatını ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Yönetimi ve belediye başkanları tarafından kapıda karşılanan Yusuf Ziya Yılmaz, yaptığı açıklama ile yerel seçimlere ne kadar önem verdiklerini gözler önüne serdi.

“AK Parti’nin önündeki en önemli mücadelesi 2024 Mart ayında olacak yerel seçimler olacaktır”

Partilerinin en önemli mücadelesinin 2024 Yerel Seçimleri olacağını ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, “Salı günü deprem bölgesinde büyük bir istişare toplantısı düzenleyerek kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız. Biz siyasi muhaliflerimiz gibi değiliz. Bir seçim bitiyor, başka seçimin çalışmalarına başlıyoruz. Önümüzdeki yerel seçimler için koşmaya başlayacağımız gerçeğini yansıtıyoruz. AK Parti’nin önündeki en önemli mücadelesi 2024 Mart ayında olacak yerel seçimler olacaktır. Biz hizmet ehliyiz. Ülkenin geleceği ile alakalı büyük sorumluluğun bilincinde olan insanlarız. Buraya başka bir seçimin startını vermek için gelmedim ama biz hizmet siyaseti yapıyoruz. ‘Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz’ deriz. Önce yaptıklarımızı ortaya koyarız, ayinelerimizi gösteririz. Ondan sonra da yapacaklarımızdan bahsederiz. O bakımdan bugüne kadar yaptıklarımız önümüzdeki sürecin en büyük dayanağı olacak” dedi.

“11 ili yeniden inşa etmemiz yeni yüzyıla damgasını vuracak”

Depremden etkilenen 11 ili yeniden inşa edeceklerine değinen Yusuf Ziya Yılmaz, “Türkiye yepyeni bir yüzyıla adım atıyor. Özellikle 29 Ekim 2023’ten sonra başlayacak olan Cumhuriyet’imizin yeni yüzyılına damgasını vuracak AK Parti siyasi hareketimizin, tıpkı bundan önceki 23 seneye damga vurması gibi önümüzdeki yüzyıla da damgasını vuracağız. Şehirlerimizde olacak dönüşümler, hizmetler artan oranda damgasını vuracak. 1-1,5 sene içerisinde deprem bölgesinde yaptığımız hizmetler Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına damga vuracak. Depremden etkilenen 11 ili yeniden inşa etmemiz damgasını vuracak” diye konuştu.

“Yerel seçimlerin yeni mottosu belirlenecek”

2019 seçimlerinde kullanılan "Gönül Belediyeciliği" mottosundaki izlerin bu seçimlerde de devam edeceğini dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

“2019’da ‘Gönül Belediyeciliği’ sloganıyla yola çıktık. Önümüzdeki sürecin belki yeni mottoları olacaktır. Genel merkezimiz o mottolar üzerinde çalışıyorlardır ama bunların içinde gönül belediyeciliğinin izleri olacaktır. Bizim insanımız muhakkak ki hizmete bakıyor. Bu işten sonra ikinci baktığı şey de ‘Bize ne kadar sevgiyle ve samimi bakıyor’ kavramlarına kayıyor. Biz duygusal bir toplumuz. Yüreğimizde bir sevgi tomurcuğu büyütür ve karşılığını ararız. Siyasetçiler etrafa ‘sevgi’ yaymak zorundadır. Özellikle 2024 seçimlerine giderken en önemli çabamız ve gayretimiz sevgi iletişiminin dışarıya yansıtan enerjiyi ortaya koymamız lazım. Karşımızdaki insana ‘Allah ondan razı olsun, ona güveniyorum’ dedirtmemiz lazım. Birçok seçmenimiz de ne kadar konuştuğumuzun arkasında durduğumuza bakıyor. O bakımdan bir ağabeyiniz olarak gönül işini ihmal etmeyelim diyorum.”

Konuşmanın ardından Yılmaz’a il yönetimi tarafından hediye takdim edildi. Toplantıya ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe belediye başkanları ve parti yönetimi katıldı.İHA