AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Bu sürecin içerisinde herhangi bir pazarlık, herhangi bir taviz, bir müzakere asla yoktur. Burada net olan bir şey var, terör örgütü bütün uzantılarıyla ve şubeleriyle kayıtsız şartsız silahlarını bırakacak ve bu ülkede yeni bir sayfa açılacak" dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Yozgat'a gelen Uygur, Bozok Evi'nde uygulanan programda şehit aileleriyle toplandı. Programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Uygur, burada yaptığı konuşmada, milletin her kritik dönemde, 15 Temmuz'da olduğu gibi, iradesine, devletine, milletine, ülkesine sahip çıktığını söyledi.

Türkiye'nin geleceğinde kardeşlik destanlarının yazılacağını belirten Uygur, şunları söyledi:

"Biz bir taraftan milletimize hizmet etmeye devam ettik bir taraftan da bu oyunlara, tuzaklara asla geçit vermedik. Milletimiz de her kritik dönemde, 15 Temmuz’da olduğu gibi iradesine sahip çıktı. Devletine, milletine, ülkesine sahip çıktı ve bizim yanımızda oldu. Bir taraftan da yeni Türkiye Yüzyılı hedeflerimize, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimize doğru, kardeşlik destanları yazarak, o bembeyaz sayfayı kardeşlikle, eserlerle, hizmetlerle doldurup enerjimizi ülkemiz için kazanımlara dönüştürerek devam edeceğiz."

Uygur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine gönderdiği mektubun, her bir şehidin ailesine ismen ulaştırılacağını ifade etti.

"Güçlü ve Büyük Türkiye Yolunda El Birliğiyle Yolumuza Devam Edeceğiz"

Terörsüz bölge ve Türkiye hedefine doğru ilerlerken, bu süreçte şehitlerin aziz hatırasına halel getirecek, onlara gölge düşürecek, şehit ailelerinin gönlünde bir burukluğa neden olacak hiçbir şeye asla müsaade etmediklerinin üzerinde duran Uygur, şunları söyledi:

"Bu sürecin içerisinde herhangi bir pazarlık, herhangi bir taviz, bir müzakere asla yoktur. Burada net olan bir şey var, terör örgütü bütün uzantılarıyla ve şubeleriyle kayıtsız şartsız silahlarını bırakacak ve bu ülkede yeni bir sayfa açılacak. Kardeşlik türküleriyle, eserlerimizle, hizmetlerimizle, birlik ve beraberliğimizle güçlü ve büyük Türkiye yolunda el birliğiyle yolumuza devam edeceğiz. Hepinizden Allah razı olsun. Nezaket gösterip bugün bizlerin davetine icabet ettiniz. Gerçekten güçlü bir katılım oldu. Hepinizden Allah razı olsun.”

Şehitlerin hatırasının başlarının tacı olduğunu dile getiren Uygur, şehit yakınlarının gönlünü incitecek bir işin içinde olmalarının asla mümkün olmadığını aktardı.

Uygur, tüm şehitlere ve vefat eden gazilere Allah'tan rahmet diledi.

Programa, AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, şehit aileleri ve gaziler katılım sağladı.