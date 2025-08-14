AK Parti Yozgat Milletvekili ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, makamında gençlik başkanlarını ağırladı.

AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Strateji ve İstişare Kampı'na katılım sağlamak için Ankara'ya giden Yozgat Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İbrahim Çelik, İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Oğuzhan Kaya ve İlçe Gençlik Kolları Başkanları, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdulkadir Akgül’ü ziyaret etti.

Her zaman gençlerin yanında olduğunu belirten Akgül, “AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kampına katılmak üzere Ankara Kızılcahamam'a gelen AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanımız Mücahit İbrahim Çelik ve İlçe Gençlik Kolları Başkanlarımızla bir araya geldik. Gençler varsa biz de varız. Birlikte başardık, yine birlikte başaracağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı hedefine hep birlikte güç vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İbrahim Çelik, “Gençliğe olan güveni, çalışmalarımıza verdiği kıymetli destekleri ve samimi ev sahipliği için şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.