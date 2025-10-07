“Her şey güzel ilçem için” sözünü kendine ilke edinen Filiz, makamdan ziyade sahada olmayı tercih eden bir siyasetçi olarak öne çıkıyor.

Doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmeyi öncelik haline getiren Filiz, köy köy, mahalle mahalle gezerek vatandaşların taleplerini dinliyor. İlçe merkezinden en uzak köylere kadar uzanan hizmet anlayışıyla Çayıralan’da adeta bir hizmet seferberliği başlatıldı.

Yıllardır yol sorunu nedeniyle sıkıntı yaşayan Avşaralan ve Evciler köylerinin yolu, AK Parti İlçe Başkanı Ferhat Filiz’in girişimleriyle ulaşıma açıldı.

İlçe Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi üyelerinin desteğiyle, İl Özel İdaresi kaynak ve ekipman sağlayarak yol çalışmaları tamamladı.

Başkan Filiz, Elçi Köyü yolunun da kısa sürede tamamlanacağını duyurdu.

Çayıralan’ın geleceği için gece gündüz çalıştıklarını belirten Filiz, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak, köylerimizin ihtiyaçlarını gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Avşaralan ve Evciler köylerimizde başlattığımız çalışmalar bunun ilk adımı. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Bizim tek derdimiz, tek gayemiz Çayıralan’dır. Her şey Çayıralan için.”

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade eden köylüler, Başkan Filiz’e teşekkür etti. İlçede son yıllarda altyapı, ulaşım ve sosyal projelerle gözle görülür bir değişim yaşandığı kaydedildi.

Ferhat Filiz’in kararlı ve samimi duruşu, Çayıralan’da “hizmetin adı, gönlün temsilcisi” olarak anılmasına vesile oldu.