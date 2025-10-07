TOBB 100. Yıl Anaokulu öğrencileriyle birlikte hazırlanan kuş yuvaları, okul bahçesindeki ağaçlara yerleştirildi.

Etkinlikte çocuklar hem doğayla iç içe vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı hem de hayvan sevgisi konusunda farkındalık kazandı.

Başkan Yıldırım, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Dünya Hayvan Günü’nde minik kalplerle doğaya dokunduk. TOBB 100. Yıl Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı kuş kafeslerini ağaçlara yerleştirdik. Çocuklarımız hem eğlendiler hem de doğayı ve hayvanları korumanın önemini öğrendiler. Emeği geçen herkese, özellikle geleceğimiz olan çocuklarımıza teşekkür ediyorum.”