Bitlis’te AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kadir Köstekçi Kimdir?

2023 yılında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Bitlis İl Başkanlığına Kadir Köstekçi atandı. Köstekçi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dünyaya geldi. Selçuk Üniversitesinde Hukuk bölümünü bitirdi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kadir Köstekçi Neden İstifa Etti?

AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Köstekçi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 2 Ağustos 2023'ten bu yana il başkanlığı görevini yürüttüğünü belirtti. Görevi süresince herkesi kucaklamaya çalıştığını kaydeden Köstekçi, "Onurla ve gururla yürüttüğüm AK Parti Bitlis İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum." ifadesini kullandı.