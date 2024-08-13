Adalet ve Çalışma Ekonomisi alanlarındaki tecrübeleriyle tanınan Hüseyin Şansi, AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından Batman İl Başkanlığına atandı. Atamanın ardından, Şansi’nin kimliği ve geçmişi hakkında detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Şansi’nin atanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sayın Abdullah Akif Gür’e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

HÜSEYİN ŞANSİ KİMDİR?

1978 yılında Batman’da doğan Hüseyin Şansi, ilkokul, ortaokul ve liseyi Batman’da tamamladıktan sonra lisans eğitimini biyolog olarak aldı. Adalet ve Çalışma Ekonomisi alanlarında da lisans eğitimi gören Şansi, 46 yaşında ve evli olup beş çocuk babasıdır. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şansi, uzun yıllardır kamu bürokrasisinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Halen Batman Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Şansi, Batman’ın demografik ve sosyo-kültürel yapısına hakim olup sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol oynamaktadır. Öğrencilik yıllarından itibaren manevi değerler üzerine kurulu teşkilatlanmalarda görev almış ve Milli Gençlik Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ile Kızılay gibi kuruluşlarda gönüllü faaliyetlerde bulunmuştur.