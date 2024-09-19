Ankara Milletvekili Osman Gökçek, gazetemize özel yaptığı açıklamada program kapsamında bölgenin sorunlarını dinleyerek bunları AK Parti Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ileteceklerini söyledi.

“CUMHURBAŞKANI SORUNLARDAN HABERDAR OLACAK”

Düzenlenen program ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sahada ne olup bittiğinden tamamen haberdar olacağının altını çizen Milletvekili Osman Gökçek, “Türkiye Buluşmaları programı adı altında teşkilat başkanlığımızın düzenlediği, AK Parti Genel Merkezimizin düzenlediği programa katıldık. Bugün tüm Yozgat’ımızın ilçelerinde ve Türkiye’deki tüm illerin ilçelerinde değişik bölgelerden gelen milletvekili arkadaşlarla birlikte hem vatandaşlarımızla buluşuyoruz, hem sivil toplumlarla buluşuyoruz, hem muhtarlarımızı dinliyoruz. Yani bölgenin ne kadar sorunu var, sıkıntısı var bunları tek tek dile getiriyorlar. Bizde bunları hem genel merkez olsun hem Cumhurbaşkanlığımız olsun bunların bir raporlamasını yapıyoruz. Bunlarında neticesinde inşallah AK Parti Genel Merkezi ve saygıdeğer Cumhurbaşkanımız sahadaki ne olup bittiğinden tamamen haberdar olmuş oluyor ve vatandaşımızın bu sorunlarına da merhem olmaya çalışıyoruz” dedi.