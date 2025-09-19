Sosyal medyada yayılan açıklamasıyla görevinden ayrıldığını duyuran Kablan’ın istifa gerekçesi ve siyasi kariyerine ilişkin detaylar kamuoyunun gündeminde.

Faruk Bülent Kablan Kimdir?

1973 yılında Adıyaman merkezde dünyaya gelen Kablan, ilk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamladı. Adıyaman İmam Hatip Lisesi mezunu olan Kablan, üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. Mezuniyetinin ardından 2008 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTON A.Ş.'de ve çeşitli özel sektör firmalarında mühendis olarak görev yaptı. 2004 yılından bu yana kendi kurduğu mühendislik şirketini yönetmektedir.

Siyasi kariyerine 2005-2006 yıllarında AK Parti Eminönü İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak adım atan Kablan, 2014-2019 yılları arasında Adıyaman Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. Bu dönemde aynı zamanda İmar Komisyonu Başkanlığı ve Adıyaman Belediyesi’ne bağlı Yörem A.Ş.’nin kurucu genel müdürlüğü görevlerini üstlendi.

Kablan, siyasi çalışmalarının yanı sıra uzun yıllardır sivil toplum alanında da aktif. İlim Yayma Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanlığı ve MÜSİAD Adıyaman Şube Başkan Yardımcılığı görevlerini halen sürdürmektedir.

Faruk Bülent Kablan Neden İstifa Etti?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kablan, istifasını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamayla kamuoyuna bildirdi. Açıklamasında, “Bugüne dek büyük bir sorumluluk bilinci ve onurla yürüttüğüm AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı görevime kendi isteğimle son veriyorum. Bu önemli görevi bana emanet ederek milletimize hizmet etme şansı tanıyan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a en içten şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Kablan, açıklamasının devamında partiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan bağlılığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Biliyoruz ki görevler nöbet gibidir, makamlar geçici ama millete hizmet aşkı kalıcıdır. AK Parti davası, kuşaktan kuşağa aktarılan kutlu bir mirastır. Bu davanın bir neferi olmaktan her zaman gurur duydum. Görevim sona erse de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde partimizin yanında yer almaya, davamıza katkı sunmaya devam edeceğim. Çünkü hizmet bir bayrak yarışıdır; değişen yalnızca isimlerdir, inanç ve kararlılık baki kalır.”

Öte yandan AK Parti’de sadece Kablan değil, son günlerde başka il başkanlıklarında da görev değişimleri yaşanıyor. Geçtiğimiz gün Haluk Laçin’in Muğla İl Başkanlığı’ndan, Şerafettin Yıldırım’ın ise Elazığ İl Başkanlığı’ndan istifa ettikleri duyurulmuştu.