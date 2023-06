Heyet ziyarette 28 dönem yasama döneminin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

AK Parti Kadın Kolları Yozgat İl Başkanı Avukat Erva Kevser Yurtlu ziyaretle alakalı yaptığı açıklamada; “Hedef 2023 diye çıktıkları bu yolda Ak Kadınlar olarak hane hane Sokak ilçe ilçe belde belde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davasını yaymak için gece gündüz çalıştılar. Hedef 2023 yılında AK Kadınlar olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye'de 4 sırada büyük bir oy oranı ile olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor. Vekillerimize çalışmalarında ve hizmetlerinde kolaylıklar diliyoruz. Kurucu liderimiz genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan biz kadınlara siyasette her zaman önem vermiştir ve her konuşmasında da bunu dile getirmiştir. Bizlerde liderimizden aldığımız bu güç ile vatandaşımızın yanında oluyoruz. Çalınmadık kapı sıkılmadık el alınmadık gönül kalmayana kadar bizler her zaman sahada olacağız. AK Parti kurulduğu günden beri her işini istişare ile yapan, istikametini milletimizle birlikte belirleyen davasına ve ülkesine hizmet yolunda hakkın rızası dışında gaye gütmeden mücadele yürüten bir partidir. Bu kutlu mücadelenin sancaktarlığını da hep kadınlarımız yapmıştır. Sayın vekillerimize misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu. Alpaslan Demir