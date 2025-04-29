AK Parti Gençlik Kolları Yozgat İl Başkanı Mücahit İbrahim Çelik ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, gazetemizi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, gazetemiz muhabiri Alpaslan Demir ile bir süre sohbet eden Başkan Çelik, gençlik kolları olarak Yozgat genelinde yürüttükleri projeler, etkinlikler ve hedeflenen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gençliğin enerjisini ve potansiyelini doğru kanallarda yönlendirmeyi amaçladıklarını belirten Çelik, özellikle eğitim, kültür, gönüllülük ve sosyal sorumluluk alanlarında birçok yeni projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını ifade etti.

AK Parti'nin gençlik yapılanmasının sadece siyasi bir organizasyon olmadığını, aynı zamanda gençlerin kişisel ve toplumsal gelişimlerine katkı sunan bir yapı olduğunu vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Gençlik Genel Başkanı Yusuf İbiş önderliğinde gençliğimizin fikirleri, vizyonu ve duruşu bizim için çok kıymetli. Onların sesine kulak veriyor, birlikte yol alıyoruz. Yozgat’ta gençlerle birebir temas kurarak onların sorunlarına çözüm üretmeye ve ülkemizin geleceğine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Gazetemiz muhabiri Alpaslan Demir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Çelik ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

Ziyaret, güncel konular üzerine yapılan karşılıklı görüş alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.