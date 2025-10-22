Akdağmadeni Belediyesi tarafından Ak Çam Konaklamalı Orman Parkı projesinde ilk etap çalışmalarına başlanıldı.

Toplam 500 dönümlük alan üzerine kurulacak olan Ak Çam Konaklamalı Orman Parkı içerisinde Konaklama alanları, Restoran, Kamp ve karavan bölgeleri, karanlık gökyüzü izleme parkı, etkinlik ve festival alanları, yürüyüş rotaları, kış ve yaz aylarında gerçekleştirilecek doğa sporları tesisleri gibi birçok sosyal ve sportif alan bulunuyor.

Doğayla iç içe, sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturma hedefiyle çalışmalarına başlanan projede sahanın yol açma ve genişletme çalışmaları da devam ediyor. Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın, çalışmaları yerinde inceleyerek proje hakkında bilgi verdi.

Yalçın yaptığı açıklamada, "Akdağmadeni, doğal güzellikleri, köklü tarihi geçmişi, termal kaynaklarıyla güçlü bir turizm potansiyeline sahip. Biz de bu potansiyeli harekete geçirmek, ilçemizi turizmde marka şehir haline getirmek için gayret ediyoruz. Bir taraftan tarihi tescilli yapılarımızın restorasyonları yapılıyor, diğer taraftan termal turizmde tesisleşme yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Kırsal turizm alanında ise yıllardır verdiğimiz emeğin neticesi olarak şükür saha çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. ‘Ak Çam Konaklamalı Orman Parkı’ sadece bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda doğa sporlarından gökyüzü gözlemine kadar birçok farklı aktiviteyi bir arada sunacak, dört mevsim turizmi mümkün kılacak bir yaşam merkezi olacak. Her aşamasını titizlikle planladığımız bu proje tamamlandığında Akdağmadeni, turizm kenti olma yolunda çok önemli bir eşiği geçmiş olacak. İlçemizin geleceğine yön verecek bu yatırımı hep birlikte inşa ediyoruz. Yıllardır tüm vatandaşlarımız ve her kesim tarafından dile getirilen ama bu zamana kadar sadece lafta kalan önemli hedefi projelendirip hayata geçirecek ilk çalışmayı yapmakta bizlere nasip oldu. Projemizin ilk etabı olan yol açma ve genişletme çalışmalarında desteklerini esirgemeyen Orman Genel Müdürlüğü’ne ve Genel Müdürümüz Bekir Karacabey’e, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü’ne ve Orman İşletme Müdürümüz İbrahim Korkmaz’a teşekkür ediyorum. İlçemize ve ilimize yakışır, bölgesinde tek olan bu önemli eseri etap etap tamamlayacak, Akdağmadeni’ni doğa turizmi alanında da hak ettiği yere getireceğiz" dedi.