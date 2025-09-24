Aynı aileyi derin bir yasa boğan acı olayda, iki kardeş üç gün arayla geçirdikleri kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.

Tapu Müdürlüğü personeli Cemil Yüksel’in vefatı, kardeşini de kısa zaman önce aynı nedenden kaybeden ailesini ve sevenlerini bir kez daha yasa boğdu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi Boztepe Köyü, son zamanlarda art arda yaşanan acı kayıplarla yasa boğuldu. Aynı aileden iki kardeş, sadece üç gün arayla geçirdikleri kalp krizi sonucu vefat etti.

Suruç Tapu Müdürlüğü’nde görevini sürdüren ve çevresinde çalışkanlığı ile tanınan Cemil Yüksel’in, yaşadığı kalp krizinin ardından hayatını kaybettiği bildirildi.

Merhumun cenazesi, yarın sabah saat 10.00’da Suruç Devlet Hastanesi morgundan alınarak Şeyh Nasır Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Cemil Yüksel’in kardeşi de sadece üç gün önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Aynı aileden iki kardeşin kısa süre içerisinde arka arkaya vefatı, yakın çevrede derin üzüntüye yol açtı.

Yüksel ailesi için taziyeler, Sabri Tüzün Taziye Evi’nde kabul edilecektir.