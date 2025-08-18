Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.Y. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesi ve iki kardeşini evde rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, mahallede panik yaşandı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre daireden yükselen sesler üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

İlk ekipler bölgeye ulaşmadan önce, apartman sakinleri E.Y.’nin kız kardeşini dışarı çıkarmayı başarırken, anne evin balkonuna sığınarak kendisini içeriden kilitledi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla kadını güvenli şekilde kurtardı.

Olay, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Fidan Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın üst katında meydana geldi.

Polisin teslim ol çağrılarını reddeden E.Y., eve girmeye çalışan ekiplere direndi. Bir süre sonra pencereden dışarıya çıkan şahıs, apartmanın üçüncü katından kendisini boşluğa bıraktı. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen E.Y., ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından şüpheliyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Eve giren polisler, E.Y.’nin erkek kardeşinin koluna bıçakla zarar verdiğini belirledi. Yaralı kardeş de tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Tanıklar dehşet anlarını anlattı

Apartmanda yaşayan Mehmet Aydoğdu, yaşananları şu sözlerle aktardı:

“Kız kardeşi geldi, bize sığındı. 1 gün değil, 2 gün değil, artık çekilmez hale gelmişti. Biz de polisi aradık. Polisler gelince kapıyı açmadı, annesiyle kardeşini içeride rehin tuttu. Kardeşini bıçakladı, kolunda derin kesik vardı. En son kendini cama attı.”

Bir diğer mahalle sakini Osman Temur ise olay anına tanıklık ettiğini belirterek, “Ben sadece camdan atladığını gördüm. Önce cama çıktı ve ‘Annemi yukarı getirin’ diye bağırdı. Annesi aşağıya indirilince cam kenarında oturur gibi yaptı, sonra kendini boşluğa bıraktı” dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü, E.Y.’nin sağlık durumunun ise hastanede yapılacak tetkiklerin ardından netleşeceği öğrenildi.