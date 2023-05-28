Halk Eğitim Merkezi'nde 1015 nolu sandıkta eşi Pınar Filiz ve kızı Zeynep Defne Polat ile oyunu kullanan Vali Ziya Polat, seçimlerin sükunet içerisinde geçeceğini söyledi.

Vali Ziya Polat yaptığı açıklamada; “ Yiğitler Şehri Yozgat’ta 1310 sandığımızda 300 bin 651 vatandaşımızı oy kullandı. Allah’a şükür Yozgat’ımızda hiçbir sıkıntı yok güvenlik güçlerimiz gerekli tedbirleri aldı. Kurum kuruluşlarımız milletimizin emrinde. Seçimlerin demokrasi bayramında geçtiğini biliyoruz inşallah böyle devam eder. Seçimin Vatanımıza milletimize tüm dünyaya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir