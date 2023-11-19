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Cezaevinde olan ebeveyn/ebeveynlerle düzenli görüşmelerin yapılmasının önemine değinen Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Telefon görüşmeleri, mektuplaşmalar veya açık görüşlere çocuğun da katılması ilişkinin sürmesi ve güçlenmesini sağlayacağı gibi hükümlülüğün sona ermesinde de daha kolay uyum sağlamalarına yardımcı olur.” dedi.

Çocukların, anne babadan birinden ya da her iki ebeveynden aynı anda ayrılmasını değerlendiren Seda Aydoğdu, çocukların sağlıklı gelişimi için düzenin her zaman çok önemli olduğunu vurguladı. Psikolog Aydoğdu, “Ani ayrılıklar yetişkinler için travmatik olabiliyorken çocuklar için etkileri daha yoğun olabiliyor. Çocuğun içerisinde bulunduğu gelişim dönemine göre; bazen olayı anlamak, neden sonuç ilişkisi kurmak onlar için çok daha zor olabiliyor. Belirsizlik çocuklar için endişe ve kaygıyı arttırırken bu belirsizliğe neden olan durum anne ve babadan ani, beklenmedik bir ayrılık olduğunda çocukların kaygısı çok daha yoğun bir şekilde artabiliyor.” dedi.

AYRILIĞIN SEBEBİ EBEVEYNLERDEN BİRİNİN VEYA HER İKİSİNİN CEZAEVİNE GİRMESİ İSE NE YAPILMALI?

Ani ayrılık durumlarında çocuğun güvenliğinin, düzeninin ve rutininin devamlılığını sağlamanın önemine işaret eden Aydoğdu, “Çocuğun ayrılığın nedenine dair yalın, sade, basit ve anlayabileceği düzeyde bilgilendirilmesi önemli. Ayrılığın sebebi ebeveynlerden birinin veya her ikisinin cezaevine girmesi ise; yakalanma, cezaevine girme, mahkeme süreçleri ve hükmün verilmesi gibi uzun ve zorlayıcı süreçler içerisinden geçerken çocuğun duyguları da her bir sürece göre değişebilir. Değişen süreçler değişen duygulara neden olur. Bu sebeple çocuğun duygularını ifade edebilmesi, kapsanması ve anlaşıldığını hissetmesi de oldukça önemli.” diye konuştu.

Cezaevinde olan ebeveyn/ebeveynlerle düzenli görüşmelerin yapılmasının önemine dikkat çeken Aydoğdu, “Telefon görüşmeleri, mektuplaşmalar veya açık görüşlere çocuğun da katılması ilişkinin sürmesi ve güçlenmesini sağlayacağı gibi hükümlülüğün sona ermesinde de daha kolay uyum sağlamalarına yardımcı olur.” dedi.

Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, bu süreçlerin çocuk için sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde yürütülmesi durumunda çocukların psikolojik sağlamlıkları ve dayanıklılıklarının artacağını belirterek, “Bunlarla birlikte; mizaç, bilişsel kapasite, duygu düzenleme stratejileri de bu becerilerin kazanılmasında oldukça önemli. Psikolojik dayanıklılığı iyi olan çocukların ve yetişkinlerin; problem çözme kapasitelerinin arttığı, günlük yaşam içerisinde karşılaştıkları zorlukları aşabildikleri ve diğerleriyle ilişki kurmakta zorlanmadıkları görülüyor.” diye konuştu.