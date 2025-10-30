Kampanya çerçevesinde üç kişi ve üzeri ailelere bilet fiyatlarında yüzde 15, yeni evli çiftlere ise yüzde 50 indirim sağlanıyor.

Uygulama Aile Bağlarını Güçlendirecek

Uygulamanın, aile bağlarını güçlendirmek, sosyal birlikteliği desteklemek ve vatandaşların ekonomik koşullarını gözeterek seyahat planlarını kolaylaştırmak amacıyla başlatıldığı belirtildi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, kampanyanın hem Yozgat’ta hem de Türkiye genelinde önemli bir toplumsal karşılık bulduğunu ifade etti.

Topal, açıklamasında şunları kaydetti: “Bakanlığımızın Aile Yılı vizyonu doğrultusunda yürütülen kampanya, vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyor. Ailelerin birlikte yolculuk yapmasını, kaliteli zaman geçirmesini ve sosyal bağların güçlenmesini teşvik ediyoruz. Bu uygulama sadece bir indirim değil, aile değerlerimizin korunması ve güçlendirilmesi adına atılmış önemli bir adımdır.”

Topal, uygulamanın özellikle genç çiftler için büyük avantaj sağladığını vurgulayarak, “Yeni evli çiftlerimizin seyahat planlarını destekliyor, evliliklerinin ilk döneminde güzel anılar biriktirmelerine katkı sunuyoruz. Aile yapımızın korunması ve güçlenmesine yönelik çalışmalarımız titizlikle sürüyor” dedi.

Topal, Yozgatlı vatandaşların kampanyaya ilgisinin yüksek olduğuna dikkat çekerek şunları ekledi: “Şehrimizde aile yapısına verilen önem oldukça güçlüdür. Bu nedenle kampanya Yozgat’ta da büyük ilgi görmektedir. Hem ekonomik bir fırsat sunuyor hem de aile bütünlüğünü destekliyor. Tüm ailelerimizi bu imkandan yararlanmaya davet ediyoruz.”

Kampanya Yıl Boyu Devam Edecek

Mart 2025’ten bu yana kampanyanın yıl boyu devam edeceği bildirildi.

Kampanyanın, aile bütçelerine katkı sağladığı gibi kültürel ve sosyal etkileşimi de artırdığı bildirildi. Özellikle tatil, eğitim, akraba ziyaretleri gibi seyahatlerde tren kullanımının arttığı kaydedildi.

Uygulama, “TCDD ile aile yolculukları daha keyifli” sloganıyla sürdürülüyor.