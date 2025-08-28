Etkinlikte engelli bireyler, müdürlük hizmetlerinden yararlanan çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Programın amacı; sosyal farkındalık oluşturmak, engelli bireylerle toplum arasındaki kaynaşmayı güçlendirmek ve ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmelerine katkı sunmak olarak açıklandı.

Yüzme etkinliğinde çocuklar ve engelli bireyler aileleriyle birlikte unutulmaz anlar yaşadı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği program, büyük memnuniyetle tamamlandı.

Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Amacımız, toplumda engelli bireyler ve çocukların daha fazla yer bulmalarını, ailelerin ise birlikte daha güçlü bağlar kurmalarını sağlamak. Aile merkezli çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Yetkililer, benzer etkinliklerin belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.