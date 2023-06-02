Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Merkez Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere 28 Nisan - 10 Mayıs 2023 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvuruları incelenerek sonuçlarını Kariyer Kapısı'nın Kamu İşe Alımı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr sayfasına yükledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, atanmaya hak kazanan 2 bin 431 adayın belgelerini 5 Haziran'dan itibaren 13 Haziran'a kadar eksiksiz olarak şahsen yada posta/kargo yoluyla yerleşmiş oldukları Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri'ne göndermeleri istendi.

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