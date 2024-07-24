Aile ve Sosyal Hizmetler Yozgat İl Müdürü Arif Topal, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle açıklama yaptı.

İl Müdürü Topal, basın mensuplarının mesleklerine olan bağlılıklarını ve demokrasiye olan katkılarını hatırlamak ve takdir etmek için bir fırsat olduğunu söyledi.

Topal yaptığı açıklamada, “Halkı doğru bilgilendirme sorumluluğu bilinciyle hareket ederek her türlü koşulda fedakarca görevini yerine getiren, toplumsal yaşamın ve demokrasinin en önemli unsurlarından olan tüm basın çalışanlarının ve gazetecilerin Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum. Günümüzde basın; haber alma ve yayma özgürlüğünün, toplumdaki çok sesliliğin ve düşünce özgürlüğünün gelişmesi ve korunmasının en etkili aracı, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Toplumun geniş kesimlerine bilgi akışının sağlanmasında ve kamuoyu oluşumunda önemli bir misyonu yerine getiren ve kamusal bir güç olan basının; özgür, tarafsız, hukukun evrensel standartlarına bağlı, özel hayata ve kişi haklarına saygılı, toplum ve ülke menfaatleri konusunda duyarlılık gösteren bir anlayışla görev yapması büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.